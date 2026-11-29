Salzburg rutscht immer weiter in eine erneute Krise ab. Bei den Vienna Capitals verlor der ehemalige Serienmeister sang- und klanglos mit 1:4. Wie schon in den vergangenen Partien kam offensiv wenig, defensiv war man erneut unkonstant. Somit schlitterten die Bulls in die dritte Niederlage in Folge.
Willkommen zurück in der Krise! Der Aufwärtstrend unter Teemu Levijoki hielt nicht lange an. Die Eisbullen befinden sich wieder auf Talfahrt. Salzburg verlor in der ICE Hockey League bei den Vienna Capitals mit 1:4 – die dritte Niederlage in Folge.
Schon nach dem ersten Drittel war die Messe eigentlich gelesen. Wiens Jeremy Gregoire traf gleich zweimal in Überzahl – beide Treffer wurden von Ex-Eisbullen Konstantin Komarek vorbereitet. Bulls-Coach Levijoki rotierte für das Wien-Gastspiel die Linien durch, auch weil Michael Raffl verletzungsbedingt fehlte. Helfen sollte es nicht, Salzburg kam nie richtig in diesem Spiel an, Chancen waren Mangelware, in der Verteidigung taten sich immer wieder Lücken für die ebenfalls strauchelnden Wiener auf.
Einen Vorteil daraus konnten die „Caps“ aber erst im dritten Drittel ziehen. Diesmal fiel der Treffer kurz nach einem Powerplay. Senna Peeters verwertete einen Abpraller nach einem Koschek-Schuss zum 3:0. Benjamin Nissner durfte den Ehrentreffer für die Mozartstädter in Überzahl erzielen. Benjamin Lanzinger sorgte mit dem Empty-Net-Tor für den 4:1-Endstand.
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