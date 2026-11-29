Schon nach dem ersten Drittel war die Messe eigentlich gelesen. Wiens Jeremy Gregoire traf gleich zweimal in Überzahl – beide Treffer wurden von Ex-Eisbullen Konstantin Komarek vorbereitet. Bulls-Coach Levijoki rotierte für das Wien-Gastspiel die Linien durch, auch weil Michael Raffl verletzungsbedingt fehlte. Helfen sollte es nicht, Salzburg kam nie richtig in diesem Spiel an, Chancen waren Mangelware, in der Verteidigung taten sich immer wieder Lücken für die ebenfalls strauchelnden Wiener auf.