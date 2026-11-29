Melissa Naschenweng hat prägende Erfahrungen mit K.-o.-Tropfen gemacht. Vor einigen Jahren hätten ihr einige Männer das Mittel in ein Getränk gemischt. Es sei „die schlimmste Nacht“ ihres Lebens gewesen, erzählt die Sängerin im „Ö3 – Frühstück bei mir“.
„Ich habe einmal in meinem Leben K.-o.-Tropfen gekriegt“, erzählt Naschenweng im Gespräch. 2019 hätten ihr einige Männer nach einer Autogrammstunde bei einem Konzert ein Getränk angeboten.
„Mir war schwindlig“
„Blind und naiv und deppert wie ich war“ habe Naschenweng ein Getränk aus einem Becher getrunken, den ihr ein paar „Burschen“ gegeben hätten. Die Folgen haben nicht lange auf sich warten lassen. Sie habe geweint, und zu ihrem Tourmanager gesagt, dass ihr schwindlig sei. Dieser habe sie daraufhin in ihr Hotel gebracht.
Arzt bestätigte Verdacht
Dort habe sie „nur noch geplärrt“ und sich übergeben. Als Naschenweng am nächsten Morgen aufwachte, ging es ihr immer noch schlecht. Sie alarmierte ihren Vater, gemeinsam fuhren die beiden zu einem Arzt. Der habe dann festgestellt, dass ihr Getränk mit einer Substanz versetzt worden war.
„Jeder hätte mit mir tun können, was er will“
„Wenn ich da alleine umgefallen wäre, hätte jeder mit mir tun können, was er will – ich war weg.“ Es war eine Erfahrung, die sie ihr ganzes Leben lang nicht vergessen werde. „Das war sicher die schlimmste Nacht in meinem ganzen Leben.“
Am Tag nach dem Vorfall hätte die Sängerin erneut einen Auftritt gehabt, diesen musste sie absagen. Danach habe sie sich geschworen, nie wieder ein Getränk zu trinken, dass sie nicht selbst geöffnet habe. „Ich empfehle allen Frauen da draußen: Bitte lasst euer Glas nicht alleine!“
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