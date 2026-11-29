„Mir war schwindlig“

„Blind und naiv und deppert wie ich war“ habe Naschenweng ein Getränk aus einem Becher getrunken, den ihr ein paar „Burschen“ gegeben hätten. Die Folgen haben nicht lange auf sich warten lassen. Sie habe geweint, und zu ihrem Tourmanager gesagt, dass ihr schwindlig sei. Dieser habe sie daraufhin in ihr Hotel gebracht.