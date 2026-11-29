Altach-Keeper Dejan Stojanovic zeigte sich zuletzt gegen beide Grazer Teams in Topform, verhalf seiner Mannschaft zu ganz wichtigen Punkten, man verschaffte sich gute Luft in Richtung Tabellenkeller. „Dekis“ großer Wunsch: Möglichst schnell den Klassenerhalt sichern.
Den Abstiegskampf hat Dejan Stojanovic in seinen dreieinhalb Jahren in Altach intensiv kennengelernt. Kein Wunder, dass der Keeper einen großen Wunsch hat: „Wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt schaffen. Vor der Winterpause ist es wichtig, sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten.“ Auf die Frage, ob die Meistergruppe zum Thema wird, gibt sich „Deki“ bescheiden: „Daran denken wir nicht. Wir haben mit solchen Spekulationen nie gute Erfahrungen gemacht.“
Die beiden letzten Siege gegen Sturm und dann beim GAK haben die angesprochene Ausgangsposition der Rheindörfler deutlich verbessert. Aktuell sind es zehn Punkte auf Schlusslicht WAC.
Komplimente weitergegeben
Die Leistungen von Stojanovic in den beiden letzten Spielen waren top, der Keeper war an den Siegen hauptbeteiligt – mit vielen herausragenden Paraden. „Die Mannschaft arbeitet jetzt besser, da hat man es als Tormann um einiges leichter“, gibt der 33-Jährige die Komplimente – wie gewohnt – an seine Teamkollegen weiter. Fakt ist aber auch, dass diese durch seinen Rückhalt viel an Sicherheit gewonnen haben.
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