Den Abstiegskampf hat Dejan Stojanovic in seinen dreieinhalb Jahren in Altach intensiv kennengelernt. Kein Wunder, dass der Keeper einen großen Wunsch hat: „Wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt schaffen. Vor der Winterpause ist es wichtig, sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten.“ Auf die Frage, ob die Meistergruppe zum Thema wird, gibt sich „Deki“ bescheiden: „Daran denken wir nicht. Wir haben mit solchen Spekulationen nie gute Erfahrungen gemacht.“