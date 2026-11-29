Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt, ins Spiel reinzufinden. Es war einfach eine komplett verschlafene erste Halbzeit. Und wir haben momentan dann auch nicht dieses nötige Spielglück. Wir haben dann in der Halbzeit probiert, ein bisschen zu adaptieren und haben dann auch einen besseren Zug gehabt. Leider ist es uns nicht gelungen, ein früheres Tor zu erzielen, um das Spiel vielleicht dann noch einmal drehen zu können. Insgesamt ist das sehr enttäuschend für uns. Wir sind alle traurig. Wir hätten sehr gern unseren Zuschauern, unseren Fans, heute einen Heimsieg geschenkt. Wir hätten gern uns selbst, für unser Selbstvertrauen, einen Sieg geschenkt. Deswegen tut es gerade richtig weh. Wenn man jetzt durch die Kabine schaut, sind da sehr, sehr viele traurige Gesichter.“