Was man nach den Duellen von SV Ried gegen TSV Hartberg und SK Sturm Graz gegen WSG Tirol in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Hätte mir jemand vorher gesagt, es geht 0:0 aus, hätte ich das nicht geglaubt. Es war ein sehr intensives Spiel. Es gab viele Situationen, wo die Verteidiger im letzten Moment noch reagieren konnten, beide Teams hatten auch einen Aluminiumtreffer, es war ein Spiel, das Spaß gemacht hat. Von taktischer Seite her war es ein hohes Niveau. Der Gegner hat seine Struktur geändert, wir haben uns gut angepasst. Für mich ist immer die Leistung das Wichtigste, da haben die meisten Sachen gestimmt, vor allem in der Defensive. In der Offensive müssen wir uns noch verbessern. Du freust dich, wenn du gewinnst – wenn es ein Unentschieden ist, weniger, das ist ganz normal.“
Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Alle, die im Stadion waren, haben ein richtig tolles Bundesliga-Spiel erlebt, das auf sehr gutem österreichischen Niveau war, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Das Spiel hätte wahrscheinlich in beide Richtungen kippen können, ich finde, dass wir uns vielleicht um eine Spur mehr Möglichkeiten erarbeitet haben. Wir nehmen den Punkt aber sehr gerne mit, weil wir ein total schwieriges Spiel gehabt haben gegen eine Mannschaft, die ähnliche Ambitionen wie wir hat. Mit 21 Punkten nach 14 Runden kann man schon sehr zufrieden sein.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt, ins Spiel reinzufinden. Es war einfach eine komplett verschlafene erste Halbzeit. Und wir haben momentan dann auch nicht dieses nötige Spielglück. Wir haben dann in der Halbzeit probiert, ein bisschen zu adaptieren und haben dann auch einen besseren Zug gehabt. Leider ist es uns nicht gelungen, ein früheres Tor zu erzielen, um das Spiel vielleicht dann noch einmal drehen zu können. Insgesamt ist das sehr enttäuschend für uns. Wir sind alle traurig. Wir hätten sehr gern unseren Zuschauern, unseren Fans, heute einen Heimsieg geschenkt. Wir hätten gern uns selbst, für unser Selbstvertrauen, einen Sieg geschenkt. Deswegen tut es gerade richtig weh. Wenn man jetzt durch die Kabine schaut, sind da sehr, sehr viele traurige Gesichter.“
Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Wir haben gewusst, dass Sturm in der Phase, wo sie gerade sind, schon auch verwundbar ist. Und das hat meine Mannschaft in der ersten Halbzeit bravourös gemacht, sehr verdient auch 2:0 geführt. In der zweiten Hälfte haben wir dann gewusst, dass wir nicht zu passiv werden dürfen, was uns nicht immer gelungen ist, so ehrlich muss man auch sein. Am Ende muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen für die Mentalitätsleistung, für diesen Teamspirit, für diese aufopferungsvolle Art und Weise, zu kämpfen, zu arbeiten, füreinander da zu sein und dann verdient mit drei Punkten nach Tirol zu fahren.“
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