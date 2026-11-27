Mitten in der Nacht eskalierte vor einem Lokal neben dem Innsbrucker Dom eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei Personen wurden verletzt, ein Serbe als mutmaßlicher Schläger angeklagt. Doch die Aussagen vor Gericht nährten Zweifel an seiner Beteiligung.
Eine wilde Massenschlägerei, zwei Verletzte und ein Angeklagter, der seine Unschuld beteuerte: Vor einem Lokal unmittelbar neben dem Innsbrucker Dom lieferten sich zwei Gruppen mit acht bis neun Beteiligten Anfang Juni mitten in der Nacht eine heftige Schlägerei. Der Grund ist unklar. Zwei Männer wurden dabei aber verletzt – und beschuldigten einen Serben.
„Ich schwöre, dass ich nicht beteiligt war“, meinte der Angeklagte, der in dieser Nacht ausgerechnet seinen Geburtstag gefeiert hatte, in Innsbruck vor Gericht. Sowohl eine Zeugin, die die Polizei alarmierte, als auch der Lokalbetreiber entlasteten den Mann. Am Ende blieb der Verdacht einer Verwechslung – und der Serbe wurde im Zweifel freigesprochen.
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