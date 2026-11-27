„Ich schwöre, dass ich nicht beteiligt war“, meinte der Angeklagte, der in dieser Nacht ausgerechnet seinen Geburtstag gefeiert hatte, in Innsbruck vor Gericht. Sowohl eine Zeugin, die die Polizei alarmierte, als auch der Lokalbetreiber entlasteten den Mann. Am Ende blieb der Verdacht einer Verwechslung – und der Serbe wurde im Zweifel freigesprochen.