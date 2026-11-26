Noch im Vorjahr erklärte SAP-Chef Christian Klein, dass die KI kein Jobkiller sei, sondern lediglich zu Produktivitätssteigerungen führe. Nun berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der deutsche Softwarekonzern mindestens 10.000 Stellen abbauen möchte – wegen der stärkeren Ausrichtung auf Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.