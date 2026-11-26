Noch im Vorjahr erklärte SAP-Chef Christian Klein, dass die KI kein Jobkiller sei, sondern lediglich zu Produktivitätssteigerungen führe. Nun berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der deutsche Softwarekonzern mindestens 10.000 Stellen abbauen möchte – wegen der stärkeren Ausrichtung auf Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.
Die Umstrukturierung würde mindestens neun Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest. Sie kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.
Organisationsstruktur wird „kontinuierlich überprüft“
„SAP überprüft kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass sie auf die Unternehmensstrategie und die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Ob ein Stellenabbau geplant sei, wollte der börsennotierte Konzern aber nicht kommentieren.
Allerdings hatte SAP im Juli gegenüber Medien bestätigt, dass der Konzern seine Ausgaben zugunsten der KI-Entwicklung neu ausrichten wolle.
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