Fehlende Einnahmen, fünf einbehaltene Monatsgehälter und ein Chef, der seinem Bauchgefühl folgte. Ein 40-jähriger ehemaliger Taxifahrer musste sich am Donnerstag wegen Veruntreuung am LG Feldkirch verantworten. Bei der Aufklärung der dubiosen Geldflüsse half auch ein Privatdetektiv.
Dass einer seiner Fahrgäste nicht bloß von A nach B wollte, sondern ihm beruflich auf die Finger schaute, dürfte der Taxifahrer kaum geahnt haben. Weil die Einnahmen nicht mehr stimmten, hatte sein Arbeitgeber im Montafon einen Privatdetektiv engagiert. Dieser unternahm gleich mehrere Testfahrten. Auch GPS-Daten lieferten brisante Hinweise: Der Taxler hatte Ziele angesteuert, die sich in seinen Abrechnungen nicht wiederfanden.
„Ich hatte halt kein Geld zum Leben“
Am Donnerstag sitzt der mittlerweile ehemalige Taxifahrer auf der Anklagebank. Zwischen März 2022 und April 2026 soll der 40-jährige Vorarlberger Kundengelder am Abrechnungssystem vorbeigeschleust und selbst eingesteckt haben, so die Anklage. Doch lediglich rund 5000 Euro will der Beschuldigte seit Dezember 2025 veruntreut haben. Davor sei nichts gewesen. „Ich wollte kündigen. Dann hieß es, ich sei der Firma noch Geld schuldig“, schildert der Angeklagte. Fünf Monatsgehälter seien ihm daraufhin nicht ausbezahlt worden. „Ich hatte halt kein Geld zum Leben.“ Über Wasser gehalten habe er sich mit Erspartem und geliehenem Geld.
Insgesamt 10.500 Euro unterschlagen?
Der als Zeuge geladene Geschäftsführer präsentiert eine bemerkenswerte Rechnung. Rund 13.500 Euro hätte der Taxler allein im Jahr 2025 abliefern müssen, tatsächlich seien es lediglich 3000 Euro gewesen. „Ich hatte 2025 ein komisches Bauchgefühl und wollte der Sache einfach nachgehen.“
Während Verteidiger German Bertsch auf eine Diversion hofft, beantragt der Staatsanwalt einen Schuldspruch im Sinne der Anklage. Für Privatbeteiligtenvertreter Jan Rudigier ist das Teilgeständnis vor allem der erdrückenden Beweislage geschuldet. Auffallend sei auch, dass sich der Angeklagte sofort bereit erklärt habe, mehr als 10.000 Euro zurückzuzahlen.
Mutmaßungen reichen der Richterin nicht aus
Doch nicht alles, was verdächtig erscheint, lässt sich auch beweisen. Hochrechnungen und Mutmaßungen reichen der Richterin nicht aus, um den gesamten Anklagezeitraum abzudecken. „Der Rest steht in den Sternen.“ Was hingegen feststeht, ist die vorerst nicht rechtskräftige Rechnung des Gerichts: 1680 Euro Geldstrafe, davon die Hälfte bedingt, sowie 5001 Euro Schadenersatz an den Stand Montafon. Bei ausbleibender Schadenswiedergutmachung wird derselbe Betrag für verfallen erklärt.
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