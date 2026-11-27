„Ich hatte halt kein Geld zum Leben“

Am Donnerstag sitzt der mittlerweile ehemalige Taxifahrer auf der Anklagebank. Zwischen März 2022 und April 2026 soll der 40-jährige Vorarlberger Kundengelder am Abrechnungssystem vorbeigeschleust und selbst eingesteckt haben, so die Anklage. Doch lediglich rund 5000 Euro will der Beschuldigte seit Dezember 2025 veruntreut haben. Davor sei nichts gewesen. „Ich wollte kündigen. Dann hieß es, ich sei der Firma noch Geld schuldig“, schildert der Angeklagte. Fünf Monatsgehälter seien ihm daraufhin nicht ausbezahlt worden. „Ich hatte halt kein Geld zum Leben.“ Über Wasser gehalten habe er sich mit Erspartem und geliehenem Geld.