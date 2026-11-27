Die große Skirivalität zwischen Österreich und der Schweiz war zuletzt auch Thema im Ski-Podcast „Am Pistenrand“ vom SRF. Auf den „Hauptsoch‘ vor di Deitschn“-Sager von Julia Scheib fanden die ehemaligen Skiprofis Tina Weirather und Marc Berthod, sowie Comedian Michael Schweizer eine besonders „bissige“ Antwort.
In der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ hatte Scheib zuletzt ein paar gute Sager parat. In Erinnerung geblieben, ist vor allem jener: „Egal, welche Disziplin, man gibt sehr viel dafür, und am Ende des Tages ist es dann so: Hauptsoch’ vor di Deitschn.“
Ein Satz, der nun auch von Weirather und Co. in ihrem Ski-Podcast aufgegriffen wurde. „Ich war da ein bisschen Beleidigt“, erklärt die ehemalige Ski-Rennläuferin aus Liechtenstein. „Warum?“, wollten auch Berthod und Schweizer von ihr wissen.
„Einfach neuen Gegner gesucht“
Die Begründung lieferte Weirather sogleich: „Es ist doch eine jahrzehntelange Tradition. Und zwar die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz! Und jetzt haben sie sich einfach einen neuen Gegner gesucht.“ Schon da ist allerdings ein leichtes Schmunzeln beim ehemaligen Ski-Ass auszumachen.
„Einen schwächeren Gegner“, antwortet Schweizer schließlich, holt sich dafür einige Lacher ab und legt dann nach: „Einen, den sie vielleicht schlagen können. Hauptsache, sie haben die Deutschen geschlagen, wenn sie die Schweizer nicht mehr schlagen können“.
„Und wer kommt dann?“
Schließlich schaltet sich auch Ex-Ski-Ass Berthod ein. „Was machen sie aber dann, wenn auch die Deutschen nicht mehr zu schlagen sind? Nehmen sie dann den nächsten, leichteren Gegner?“, so der Schweizer. „Irgendwann ist man dann froh vor Marokko zu sein“, unterbricht der Comedian Schweizer, ehe Berthod abschließt: „Naja, Albanien kann man ja nicht mehr nehmen“.
Ein frecher Seitenhieb aus der Schweiz, auf den man aus ÖSV-Sicht am besten schnellstmöglich auf der Piste eine Antwort gibt.
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