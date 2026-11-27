„Und wer kommt dann?“

Schließlich schaltet sich auch Ex-Ski-Ass Berthod ein. „Was machen sie aber dann, wenn auch die Deutschen nicht mehr zu schlagen sind? Nehmen sie dann den nächsten, leichteren Gegner?“, so der Schweizer. „Irgendwann ist man dann froh vor Marokko zu sein“, unterbricht der Comedian Schweizer, ehe Berthod abschließt: „Naja, Albanien kann man ja nicht mehr nehmen“.