Nationalmannschaftskapitän Kimmich hatte den internen Umgang mit dem seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und die frühere Topform ringenden Topverdiener Jamal Musiala kritisiert. „Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“, sagte der in Vertretung des verletzten Manuel Neuer agierende Kapitän.