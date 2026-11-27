Es ist angerichtet für das wohl beste Nachwuchsturnier im Basketball: In der BC Vienna Arena matchen sich ab heute (9 Uhr) die nächsten NBA-Superstars in der NextGen EuroLeague. Mittendrin statt nur dabei sind die Jungs von Vienna Basketball – erstmals geht damit ein Team aus Österreich an den Start. Stars wie Luka Dončić, Nikola Jokić oder auch Wembanyama zeigten bei diesem Turnier einst erstmals auf. Sportkrone.at überträgt das Event an allen drei Tagen im Livestream (siehe unten).