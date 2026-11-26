Wagen sich noch mehr Republikaner aus der Deckung?

Fest steht aber schon jetzt, dass Trump mit seinem Verhalten den Demokraten in die Hände spielt. Besonders brisant könnte die Lage für US-Präsidenten dann werden, wenn sich noch mehr unzufrieden Republikaner aus der Deckung wagen und sich gegen ihn positionieren.

Was Huang betrifft, sind er und andere Nvidia-Manager in der kommenden Woche zu Kongressausschüssen vorgeladen: Am 3. Dezember steht eine öffentliche Anhörung vor dem Banken-Ausschuss des US-Senats auf dem Programm, zwei Tage zuvor wird Huang an einer vertraulichen Unterrichtung vor drei Ausschüssen im Repräsentantenhauses teilnehmen.