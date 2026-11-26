Nach dem von Donald Trump forcierten Comeback von Jensen Huang an der Spitze des Chip-Konzerns Nvidia hagelt es weiterhin Kritik aus der Politik. Aus den eigenen Reihen fordern mehrere Kongressmitglieder der Republikaner Aufklärung über die beispiellose Intervention für den über Affären gestolperten Huang, noch viel schlimmer könnte es für Trump aber im Jänner werden, wenn die Demokraten die Mehrheit im Kongress übernehmen und den Coup genau unter die Lupe nehmen werden.
Trump selbst hatte angegeben, er habe beim Nvidia-Verwaltungsrat einen „Deal“ für dessen Rückkehr erzielt. Laut den US-Medien „Politico“ und „The Hill“ spannte Trump seinen Stellvertreter JD Vance in die Verhandlungen ein.
Auch der Vorwurf der Bereicherung steht im Raum: Die „Financial Times“ berichtete am Dienstag, der Präsident habe mit Nvidia-Aktien mögliche Gewinne von bis zu 15 Millionen Dollar erzielt. Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Huang berät Trump zudem informell bei Künstlicher Intelligenz, die der Präsident „Superintelligenz“ nennt.
US-Politiker beider Parteien hinterfragen zunehmend Nvidias Chipverkäufe nach China. Sie drängen auf strengere Exportkontrollen und untersuchen, ob Huangs Verhalten Risiken für die nationale Sicherheit verursacht haben könnte. Der republikanische Senator John Curtis rief die Trump-Regierung zu Transparenz auf, wer sich alles für Huang eingesetzt habe. Das Gremium hatte eine Rückkehr nur wenige Tage zuvor noch abgelehnt.
Kritik übte auch der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Tom Cotton. „Die Spionageaffäre ist nicht vorbei, nur weil Jensen Huang seinen Job wieder hat“, sagte Cotton. Kritische Worte kamen auch von Kevin Cramer, Senator aus North Dakota, ebenso vom republikanischen Abgeordneten Pat Harrigan aus North Carolina und vom früheren Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich.
Die Spionageaffäre ist nicht vorbei, nur weil Jensen Huang seinen Job wieder hat.
Tom Cotton von den Republikanern
Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER
Demokraten wetzen schon die Messer
Auch ranghohe Demokraten wandten sich schriftlich an Trump und verlangten Auskunft. Die ab Jänner im Kongress die Mehrheit haltenden Demokraten hatten schon vor der Huang-Affäre eine Untersuchung gegen Nvidia angekündigt. Nun wird das Thema auf der To-do-Liste ganz nach oben katapultiert.
Mehrere mächtige Demokraten – unter anderem Chuck Schumer, Elizabeth Warren, Ruben Gallego oder der künftige Repräsentantenhaussprecher Hakeem Jeffries sprachen sich wegen der Interessenkonflikte und des befürchteten Machtmissbrauchs für Untersuchungen aus.
Auch von möglichen parteiübergreifenden Maßnahmen war bereits die Rede, da man um die nationale Sicherheit fürchte. Theoretisch möglich wäre sogar das Einleiten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump.
Wagen sich noch mehr Republikaner aus der Deckung?
Fest steht aber schon jetzt, dass Trump mit seinem Verhalten den Demokraten in die Hände spielt. Besonders brisant könnte die Lage für US-Präsidenten dann werden, wenn sich noch mehr unzufrieden Republikaner aus der Deckung wagen und sich gegen ihn positionieren.
Was Huang betrifft, sind er und andere Nvidia-Manager in der kommenden Woche zu Kongressausschüssen vorgeladen: Am 3. Dezember steht eine öffentliche Anhörung vor dem Banken-Ausschuss des US-Senats auf dem Programm, zwei Tage zuvor wird Huang an einer vertraulichen Unterrichtung vor drei Ausschüssen im Repräsentantenhauses teilnehmen.
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