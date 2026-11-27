Das Regelpensionsalter in Österreich beträgt für Männer 65 Jahre, auch das für Frauen wird seit dem 1. Jänner 2024 schrittweise auf dieses Niveau angehoben. Verschiedene Sondermodelle zum vorzeitigen Pensionsantritt wurden durch verschärfte Abschläge deutlich unattraktiver gemacht. „Krone“-User soistes55 möchte dazu von der Community wissen: Soll das Pensionsantrittsalter die erbrachten Beitragsjahre zukünftig wieder stärker miteinbeziehen?
Egal ob 50 reguläre Beitragsjahre, Langzeitstudent bis Ende 30 oder hoch dotierter Firmenchef: Das reguläre Pensionsantrittsalter in Österreich liegt bei 65 Jahren, unabhängig von den geleisteten Arbeitsjahren und der Höhe der Einzahlungen.
Gab es in der Vergangenheit noch verschiedene Sondermodelle, um früher den wohlverdienten Ruhestand zu genießen, wurden auch diese zuletzt bewusst unattraktiv gemacht und mit teils hohen Abschlägen versehen:
Korridorpension:
Ab 2029 Mindestalter von 63 Jahren bei 504 geleisteten Beitragsmonaten. Dazu Abschläge von 5,1 Prozent pro Jahr.
Langzeitversichertenpension:
Mindestalter von 62 Jahren bei 540 geleisteten Beitragsmonaten. In der Vergangenheit abschlagsfrei, seit 2022 Abschläge von 4,2 Prozent pro Jahr.
Schwerarbeitspension:
Mindestalter von 60 Jahren bei 540 geleisteten Beitragsmonaten, davon mindestens 120 Schwerarbeitsmonate in den letzten 20 Jahren. Abschläge von 1,8 Prozent pro Jahr. Seit 1. Jänner 2026 gelten auch Pflegeberufe als Schwerarbeit.
Sollen die geleisteten Beitragsjahre zukünftig wieder eine größere Rolle spielen? Soll es ab einer gewissen Grenze gar möglich gemacht werden, den Ruhestand unabhängig vom Alter abschlagsfrei anzutreten? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: