Das Regelpensionsalter in Österreich beträgt für Männer 65 Jahre, auch das für Frauen wird seit dem 1. Jänner 2024 schrittweise auf dieses Niveau angehoben. Verschiedene Sondermodelle zum vorzeitigen Pensionsantritt wurden durch verschärfte Abschläge deutlich unattraktiver gemacht. „Krone“-User soistes55 möchte dazu von der Community wissen: Soll das Pensionsantrittsalter die erbrachten Beitragsjahre zukünftig wieder stärker miteinbeziehen?