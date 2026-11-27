Wenn der Chef der wichtigsten KI-Firma so seine Pantscherln hat, unter anderem mit einer möglichen chinesischen Spionin, ist das schon was Besonderes. Wenn er zum sofortigen Rücktritt gedrängt wird und wenige Tage später wieder unter dem Jubel der Belegschaft (und der Börsen) wieder an die Spitze zurückkehrt. Diese Nvidia-Story ist ein erschreckendes Bild vom Verfall der Sitten in den US-Finanzmärkten.
Lüge und Diebstahl, wohin man auch schaut. Im Verhaltenskodex von Nvidia steht unter dem Stichwort „Integrität und Fairness“: „Wir messen uns immer an den höchsten Standards.“ Aha, so sehen die also aus?
Aber es hilft schon, wenn Freund Donald Trump den tief gefallenen Firmengründer und Multimilliardär Jensen Huang wieder an die Konzernspitze zurückholt.
Schließlich weiß Donald Trump, wie man Geld verdient: In den zwei Jahren seiner zweiten Präsidentschaft dürfte sein Vermögen um zwei Milliarden Dollar zugenommen haben. Es scheint ihm auch egal zu sein, wenn die von ihm ausgegebene „Währung“ in einem Jahr um 99 Prozent im Wert gefallen ist. In diesen“Trump Meme“ investierten alle, die eine (geschäftliche) Nähe zum US-Präsidenten gesucht hatten. Jetzt hat Trump ihr Geld, aber diese Investoren bekommen keinen Termin bei Trump mehr.
Früher galten die USA als Hort eines streng kontrollierten Kapitalismus. Heute steht sie eher für ziemlich ungenierte Korruption …
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