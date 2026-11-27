Schließlich weiß Donald Trump, wie man Geld verdient: In den zwei Jahren seiner zweiten Präsidentschaft dürfte sein Vermögen um zwei Milliarden Dollar zugenommen haben. Es scheint ihm auch egal zu sein, wenn die von ihm ausgegebene „Währung“ in einem Jahr um 99 Prozent im Wert gefallen ist. In diesen“Trump Meme“ investierten alle, die eine (geschäftliche) Nähe zum US-Präsidenten gesucht hatten. Jetzt hat Trump ihr Geld, aber diese Investoren bekommen keinen Termin bei Trump mehr.