Krokodil in Nöten
„Bissiger Einsatz“ für Feuerwehr in Südfrankreich
Zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr im südfranzösischen Pierrelatte ausrücken. Krokodil „Georges“ hatte einen Rinderknochen im Hals stecken, teilten die Einsatzkräfte mit. Und der musste wieder rausgeholt werden ...
Damit die Tierpfleger dem 4,50 Meter langen und 400 Kilo schweren Krokodil helfen konnten, sei zur Unterstützung die Tierrettung der Feuerwehr angerückt. Es galt, Georges einzufangen und für die gefährliche Behandlung im Rachen zu fixieren.
„Georges“ hatte wenig Lust auf seine Rettung
Die Tierpfleger hätten schon vor mehreren Tagen bemerkt, dass „Georges“ einen Knochen im Kiefer stecken hatte, sagte die Sprecherin des Krokodilparks, Marion Rougier, der Zeitung „Le Parisien“.
Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten die Einsatzkräfte weitere Bilder der ungewöhnlichen Rettungsaktion:
Um zu verhindern, dass das Reptil sich ins Wasser flüchtet, habe man ihm ein Lasso um sein Maul geworfen, ein Tuch über seinen Kopf gelegt und Pfleger hätten sich daraufgesetzt. Anschließend sei dem Krokodil ein Stück Holz ins Maul geschoben worden, um zu verhindern, dass es dieses schließt.
Mit einer sehr langen Zange sei es den Tierpflegern während eines einstündigen Eingriffs dann gelungen, den Knochen zu entfernen, sagte die Sprecherin. Das Krokodil habe sich währenddessen ruhig verhalten. „,Georges‘ ist wieder fit und es geht ihm jetzt sehr gut“, bilanzierte die Feuerwehr am Ende ihres ungewöhnlichen Einsatzes.
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