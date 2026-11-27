Um zu verhindern, dass das Reptil sich ins Wasser flüchtet, habe man ihm ein Lasso um sein Maul geworfen, ein Tuch über seinen Kopf gelegt und Pfleger hätten sich daraufgesetzt. Anschließend sei dem Krokodil ein Stück Holz ins Maul geschoben worden, um zu verhindern, dass es dieses schließt.