Putin zieht US-Reise „in Erwägung“

„Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei“, fügte Trump anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving hinzu. Das Präsidialamt in Moskau teilte am Donnerstag mit, es sei noch keine Entscheidung über eine Teilnahme Putins gefallen. Der russische Präsident hatte nach einem Treffen mit Trump in der vergangenen Woche erklärt, er werde eine Reise in die USA in Erwägung ziehen, müsse dabei aber die Lage in Russland berücksichtigen.