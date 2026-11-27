Der britische Starkoch und Entertainer Gordon Ramsay ist Opa geworden. Seine Tochter Holly Ramsay brachte in dieser Woche ein Mädchen auf die Welt, wie sie am Donnerstag auf Instagram mitteilte. Berichten zufolge ist es das erste Enkelkind für den 60-jährigen Masterchef.
Holly (26) ließ sich mit einem überglücklichen Gesichtsausdruck im Wochenbett mit dem neugeborenen Mädchen ablichten. Zu dem Foto schrieb sie: „Daphne June Ramsay-Peaty, Welcome to the World“ und postete ein Herz-Emoji.
Sehen Sie hier das liebe Baby-Posting von Holly Ramsay:
Ihr Mann, der Leistungsschwimmer und Olympiasieger Adam Peaty (31), war auf einem weiteren Bild mit dem Baby im Arm zu sehen. Er brachte mit dem sechsjährigen George bereits einen Sohn mit in die Ehe.
Die kleine Daphne June werde immer „unser wunderschönes Baby-Girl“ sein, schrieb Holly und fügte hinzu: „und Georges Baby-Schwester“.
„Das perfekte vorzeitige Weihnachtsgeschenk“
Opa Gordon zeigte sich hocherfreut. Auch er postete ein Foto aus dem Krankenhaus, das Mutter, Töchterlein und Vater bei einem innigen Moment des Zusammenseins zeigt.
Mit diesem Posting gratulierte der stolze Opa Gordon Ramsay seiner Tochter zur Geburt ihres Mädchens:
Dazu schrieb er: „Welcome Miss Daphne“. Er bedankte sich für das perfekte vorzeitige Weihnachtsgeschenk. Dann versah er das Ganze noch mit dem Hashtag „Oma und Opa endlich“.
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