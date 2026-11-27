Harte Klatsche vom Rechnungshof: Weil Breitband-Projekte erst viel zu spät eingereicht wurden, fiel Kärnten in den vergangenen Jahren um Förderungen in Höhe von 60 Millionen Euro um. Lachende Profiteure waren die Oberösterreicher – denn das Geld floss dann in deren Ausbauprojekte.
Dieser Bericht des Landesrechnungshofs Kärnten (LRH) hat Sprengkraft: Für das Land wären über das Ausbauprojekt „Breitband Austria 2020“ 133,9 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Mit Betonung auf „wären“, denn abgeholt wurden davon nur 55,5 Prozent – damit fiel das Land Kärnten um 59,6 Millionen Euro um. Fast kein gutes Haar lässt der Rechnungshof in diesem Zusammenhang an der Breitbandinitiative Kärnten (BIK). Denn obwohl diese Ende 2017 gegründet worden war, dauerte es bis ins Jahr 2020, bis diese ihren ersten Förderantrag einreichte.
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