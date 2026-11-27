Justine Lupe hat etwas im Ofen – das zumindest deutet der Star aus der Netflix-Hitserie „Nobody Wants This“ mit einem aktuellen Bild auf Instagram an. Sie zeigt sich darauf bauchfrei mit einer deutlich gewölbten Körpermitte, auf die ein Truthahn gemalt wurde.
Dazu schreibt die 37-Jährige am US-Feiertag Thanksgiving auf der Social-Media-Plattform: „Dankbar für alles, was heute so vor sich hinköchelt und fertig gebacken ist.“
Sehen Sie hier das Babybauch-Posting der „Nobody Wants This“-Darstellerin Justine Lupe:
Truthahn im Ofen, Baby im Bauch
Damit spielt Lupe auf eine ihre Schwangerschaft und den Feiertag an: Denn das englische Wort „cooking“ wird gerne humorvoll im Zusammenhang mit dem Heranwachsen eines Babys im Bauch verwendet und „fully baked“ mit einem ausgetragenen Kind. Zugleich ist an Thanksgiving in den USA Tradition, einen Braten im Ofen zuzubereiten.
Die Schauspielerin ist auf einem zweiten Instagram-Foto neben ihrem Partner Tyson Mason und einem Hund zu sehen. Im Arm hält sie ihre Tochter Ellis. Das Gesicht der Zweijährigen ist mit einem Emoji unkenntlich gemacht.
Vierte Staffel kommt!
Lupe ist vor allem bekannt aus der hochgelobten Netflix-Serie „Nobody Wants This“, in der sie über bisher drei Staffeln Morgan, die Schwester der Hauptfigur, spielte.
Mit Kristen Bell und Adam Brody in den Hauptrollen gilt die Serie als gelungener Gegenentwurf zu klassischen Romantik-Komödien voller Klischees: Statt auf abgehobene Dramaturgie setzt die Serie auf Alltagskonflikte, Bindungsängste und kulturelle Missverständnisse, in denen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden können. Eine vierte Staffel der Erfolgsreihe wurde kürzlich bestellt – wann diese gedreht und veröffentlicht wird, ist unklar.
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