Truthahn im Ofen, Baby im Bauch

Damit spielt Lupe auf eine ihre Schwangerschaft und den Feiertag an: Denn das englische Wort „cooking“ wird gerne humorvoll im Zusammenhang mit dem Heranwachsen eines Babys im Bauch verwendet und „fully baked“ mit einem ausgetragenen Kind. Zugleich ist an Thanksgiving in den USA Tradition, einen Braten im Ofen zuzubereiten.