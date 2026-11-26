Es wird ein Box-Spektakel der Superlative – vor 50.000 Fans im Düsseldorfer Stadion. Exakt elf Jahre, nachdem Wladimir Klitschko in der damaligen Düsseldorfer ESPRIT arena gegen Tyson Fury in den Ring stieg, soll diesen Samstag der deutsche WBC-Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel das deutsche Boxen aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. Live zu sehen gibt‘s seinen Kampf gegen Nelson Hysa nur via Streaminganbieter DAZN zu sehen. Und am Sonntag gibt‘s die Highlights auf sportkrone.at!