Es wird ein Box-Spektakel der Superlative – vor 50.000 Fans im Düsseldorfer Stadion. Exakt elf Jahre, nachdem Wladimir Klitschko in der damaligen Düsseldorfer ESPRIT arena gegen Tyson Fury in den Ring stieg, soll diesen Samstag der deutsche WBC-Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel das deutsche Boxen aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. Live zu sehen gibt‘s seinen Kampf gegen Nelson Hysa nur via Streaminganbieter DAZN zu sehen. Und am Sonntag gibt‘s die Highlights auf sportkrone.at!
Vor über 50.000 Zuschauern, die die heutige Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA in ein Tollhaus verwandeln werden, verteidigt Kabayel seinen Titel.
Via DAZN können sie live dabei sein. Und die Highlights vom Kampf gibt‘s am Sonntagvormittag als Video auf sportkrone.at.
Die heißesten Facts zum Kampf:
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