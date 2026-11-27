Zuletzt war die langjährige Fehde der beiden Piloten wieder aufgeflammt, weil sich der Silberpfeil-Fahrer öffentlich über die Fahrweise von Verstappen beklagt hatte. Der viermalige Weltmeister konterte nach seinem Sieg in Las Vegas mit den Worten: „Er spricht viel abseits der Strecke. Das stört mich aber nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist, dass ich gar nicht erst versuchen muss, mich mit ihm zu messen.“