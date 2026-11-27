Im Dauerzwist mit Formel-1-Superstar Max Verstappen hat Fahrersprecher George Russell keine große Lust auf Versöhnung. „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe“, erklärte der Mercedes-Pilot vor dem Grand Prix von Katar über seine verbalen Scharmützel mit dem Niederländer beim jüngsten Gastspiel in Las Vegas.
„Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, eine gute Beziehung zu haben“, fügte der Brite Russell hinzu.
Zuletzt war die langjährige Fehde der beiden Piloten wieder aufgeflammt, weil sich der Silberpfeil-Fahrer öffentlich über die Fahrweise von Verstappen beklagt hatte. Der viermalige Weltmeister konterte nach seinem Sieg in Las Vegas mit den Worten: „Er spricht viel abseits der Strecke. Das stört mich aber nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist, dass ich gar nicht erst versuchen muss, mich mit ihm zu messen.“
„Ziemlich amüsant“
In Lusail wollte sich Verstappen nicht weiter mit Verbal-Attacken aufhalten. „Alles andere, das abseits der Strecke gesagt wurde, ist gesagt. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen“, sagte der 29-Jährige.
Russell nannte Verstappens Aussagen von Las Vegas indes „ziemlich amüsant“. Die Auseinandersetzungen seien „vermeidbar und ziemlich unnötig“, befand der 28-Jährige. Aber Verstappen sei in den USA ein starkes Rennen gefahren und könne daher sagen, was er wolle. „Ich suche nicht danach, auf der Strecke beste Freunde zu sein“, ließ Russell wissen.
Womöglich sei er zu offen und ehrlich im Gespräch mit den Medien und vor Kameras. „Es ist kein Krieg der Worte abseits der Strecke. Ich will die Kämpfe auf der Strecke haben“, beteuerte Russell.
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