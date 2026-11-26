Die vom Bildungsministerium geförderten Tablets für Schüler in Vorarlberg bekamen ein Update der ganz besonderen Art verpasst: Auf Basis des bundesweiten Kinderschutzkonzepts wird künftig das Herunterladen von Spielen und diversen Apps blockiert. Die Geräte sollen nur noch für das Lernen genutzt werden.
An den Schulen in Vorarlberg werden seit einigen Tagen die Einstellungen der Schultablets angepasst. IT-Betreuer löschen dabei alle Anwendungen, die nicht für den Unterricht freigegeben sind. Auf den Geräten können künftig nur noch die von der Schule bereitgestellten Profile genutzt werden. Der private Zugang zum App-Store wird komplett gesperrt. Das Herunterladen von eigenen Spielen oder sozialen Medien ist für die Kinder und Jugendlichen folglich nicht mehr möglich.
Bundesweites Kinderschutzkonzept
Die Änderungen sind Teil des österreichweiten Kinderschutzkonzepts für digitale Endgeräte. Ziel ist es, Kinder besser vor ungeeigneten Inhalten im Internet zu schützen. Bisher lag es allein in der Verantwortung der Eltern, die private Nutzung zu kontrollieren. Nun gelten die Schutzmaßnahmen automatisch – und zwar unabhängig davon, ob sich die Schüler in der Schule oder zu Hause befinden.
Eltern können Regeln ändern
Die Tablets werden ab der fünften Schulstufe ausgegeben. Der Bund übernimmt drei Viertel der Kosten, die Familien zahlen allerdings einen Selbstbehalt zwischen 85 und 135 Euro. Dadurch gehen die Geräte in das Eigentum der Familien über. Da sich die Geräte offiziell im Besitz der Eltern befinden, hätten diese auch grundsätzlich die Möglichkeit, über das Bildungsportal die Geräteeinstellungen individuell zu gestalten und die Sperren aufzuheben – von dieser Option werde aber bis dato kaum Gebrauch gemacht, heißt des dazu aus der Vorarlberger Bildungsdirektion auf ORF-Anfrage. Unterm Strich seien die bisherigen Rückmeldungen der Eltern sehr positiv ausgefallen – sie sind offenbar froh darüber, dass die Schulen den Kids den Spiele-Stecker gezogen haben und sie das nicht selbst machen mussten.
Vorreiter Vorarlberg
Generell fährt man im Ländle schon seit längerer Zeit eine deutlich restriktivere Linie, als dies in anderen Bundesländern der Fall ist. So sind Teile der nun bundesweit vorgesehenen Maßnahmen bereits zuvor umgesetzt worden. Unangemessene Internetinhalte auf den schulisch verwalteten Geräten werden schon seit Langem nicht nur innerhalb des Schulnetzwerks, sondern unabhängig von der Internetverbindung auch bei der Nutzung zu Hause blockiert. Dem nicht genug, gehen auch die Parameter für die Filterung weit über die Mindestvorgaben hinaus.
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