Eltern können Regeln ändern

Die Tablets werden ab der fünften Schulstufe ausgegeben. Der Bund übernimmt drei Viertel der Kosten, die Familien zahlen allerdings einen Selbstbehalt zwischen 85 und 135 Euro. Dadurch gehen die Geräte in das Eigentum der Familien über. Da sich die Geräte offiziell im Besitz der Eltern befinden, hätten diese auch grundsätzlich die Möglichkeit, über das Bildungsportal die Geräteeinstellungen individuell zu gestalten und die Sperren aufzuheben – von dieser Option werde aber bis dato kaum Gebrauch gemacht, heißt des dazu aus der Vorarlberger Bildungsdirektion auf ORF-Anfrage. Unterm Strich seien die bisherigen Rückmeldungen der Eltern sehr positiv ausgefallen – sie sind offenbar froh darüber, dass die Schulen den Kids den Spiele-Stecker gezogen haben und sie das nicht selbst machen mussten.