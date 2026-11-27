Nach Lara Wolf am Vortag haben auch der Olympia-Bronzegewinner Matej Svancer und Julius Forer das Big-Air-Finale bei der Premiere der Freeskier am Bergisel erreicht. Der 22-jährige Wahl-Innsbrucker Svancer belegte am Freitag in seinem Qualifikations-Heat den dritten Rang und ist damit am Abend im Finale der besten 14 ebenso dabei wie Forer als Heat-Sechster. Gesamt der Beste war der US-Amerikaner Cody LaPlante. Die Entscheidung fällt ab 18.45 Uhr.