Nach Lara Wolf am Vortag haben auch der Olympia-Bronzegewinner Matej Svancer und Julius Forer das Big-Air-Finale bei der Premiere der Freeskier am Bergisel erreicht. Der 22-jährige Wahl-Innsbrucker Svancer belegte am Freitag in seinem Qualifikations-Heat den dritten Rang und ist damit am Abend im Finale der besten 14 ebenso dabei wie Forer als Heat-Sechster. Gesamt der Beste war der US-Amerikaner Cody LaPlante. Die Entscheidung fällt ab 18.45 Uhr.
„Ich hätte schon nach dem ersten Sprung gemeint, das hat gut hingehaut. Aber man sollte sich nie zu früh freuen“, sagte Svancer, dem der zweite Heat misslang. „Beim zweiten Trick war die Ausführung nicht perfekt, das haben sie dann sehr bestraft. Der dritte Run ist auch nicht mehr perfekt gewesen.“
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