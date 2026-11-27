Es ist alles noch ganz frisch, die Wunden noch nicht einmal geleckt. Die „Krone“ erreicht Norbert Oberhauser daheim, als er sich um seine kleinen Kinder kümmert. Erst vor Kurzem wurde der beliebte Steirer Vater von Zwillingen, teilte auf Instagram sein Glück mit der (virtuellen) Welt. Gleichsam tut er das auch mit seinem beruflichen Schicksal. Denn seit gestern weiß er, dass er bald nicht mehr Teil der öffentlich-rechtlichen Familie sein wird.