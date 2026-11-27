Emma Heming Willis, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis, verbrachte einen „magischen“ Urlaub mit den gemeinsamen Töchtern in Tirol.
Die Fünfzigjährige verbrachte offenbar die Thanksgiving-Feiertage mit ihren Mädels Mabel Ray (14) und Evelyn Penn (12) im bekannten Hotel „Stanglwirt“.
Nach dem Aufenthalt bedankte sie sich auf Instagram mit idyllischen Familienfotos ihres Aufenthaltes:
„Perfekte Umgebung“
Sie schwärmte, dass es die perfekte Umgebung gewesen sei, um mit den Kindern und mit Freunden Zeit zu verbringen. „Österreich, du warst magisch“, schrieb die Ehefrau von Willis.
Seit 17 Jahren verheiratet
Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz (FTD). Dabei handelt es sich um eine schnell fortschreitende Form von Demenz. Wegen der Erkrankung lebt Bruce Willis nicht mehr bei seiner Familie und ist auf Pflege angewiesen.
Der Actionstar und das ehemalige Model sind seit 17 Jahren verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit der Hollywood-Schauspielerin Demi Moore hat Willis die drei älteren Töchter Rumer (38), Scout (35) und Tallulah (32).
Willis ist 71 Jahre alt und litt seit 2022 an eine Aphasie (Sprachstörung), im Jahr darauf wurde die Demenz diagnostiziert. Seither kümmert sich sowohl seine Familie mit Demi Moore als auch seine Frau Emma liebevoll um ihn.
Immer wieder zeigen Willis‘ Familienangehörige Bilder des Stars auf Instagram. Zuletzt entschuldigte sich Tallulah Willis aber für die Veröffentlichung eines „zu intimen“ Fotos ihres Vaters.
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