Die Würfel sind gefallen! Nach wochenlanger Suche stimmte am Freitagnachmittag der ÖFB-Aufsichtsrat dem Vorschlag der Hearing-Kommission zu: Ex-Teamspieler Sebastian Prödl wird künftig das Amt des Sportdirektors in Österreichs größtem Sport-Fachverband innehaben, seinen Teil versuchen beizutragen, dass der heimische Fußball in Zukunft auf der Erfolgswelle surft.
Nach neun Jahren im Amt hatte Peter Schöttel im September als Sportdirektor gehen müssen, von seinem Aus über die Medien erfahren. Bei seiner Nachfolge beschritt der ÖFB neue Wege: Die Auswahl der Kandidaten, die es letztendlich in ein Hearing schafften, legte der Verband in die Hände der Unternehmensberater von EY.
Die verbliebenden Kandidaten präzisierten ihre Vorstellungen in den vergangenen Tagen gegenüber einem fünfköpfigen Gremium, welches sich aus Aufsichtsrats-Vorsitzenden Josef Pröll, den ÖFB-Geschäftsführern Bernhard Neuhold und Thomas Hollerer sowie Johannes Wutzlhofer (Burgenland-Präsident) und Philip Thonhauser (Bundesliga) zusammensetzten.
Spagat zwischen Spitzen- und Breitensport
Pröll meinte zuletzt: „Wir wollen jemanden finden, der nicht verwaltet, sondern proaktiv gestaltet und die Dinge in die Hand nimmt.“ Zumal der Sportdirektor den Spagat zwischen Spitzen- und Breitensport finden muss, er ein breitgefächertes Aufgabengebiet zu managen hat.
Zudem erwartet sich der ÖFB-Boss vom neuen Mann, dass er – falls nötig – auch den Mut zeigt, mit Teamchef Ralf Rangnick auf Konfrontation zu gehen. Wie das im Alltag aussieht, wird sich zeigen.
„Mut, neue Wege zu gehen“
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Auswahlkommission und des Aufsichtsrats und gehe mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an diese Aufgabe heran. Mit einem kompetenten und engagierten Team in der Direktion Sport und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen im ÖFB möchte ich die sportliche Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs aktiv vorantreiben. Dabei wird es entscheidend sein, eine klare strategische Ausrichtung mit einer konsequenten Umsetzung zu verbinden. Die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Fußballs verstehe ich als Gemeinschaftsaufgabe. Dafür braucht es Mut, neue Wege zu gehen, klare Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, die vielen Menschen, die sich tagtäglich in unseren Vereinen engagieren, auf diesem Weg mitzunehmen“, blickt Prödl der Aufgabe motiviert entgegen.
DFB-Pokalsieger
In seiner Karriere als Spieler brachte es Prödl auf 73 Länderspiele und vier Tore, er nahm an den Europameisterschaften 2008 und 2016 teil. Mit der ÖFB-U20-Auswahl wurde der frühere Innenverteidiger 2007 WM-Vierter. Auf Klubebene begann Prödls Laufbahn bei Sturm Graz, es folgten Engagements bei Werder Bremen (2008 bis 2015), Watford (2015 bis 2020) und Udinese (2021). Mit Werder gewann der Abwehrspieler 2009 den DFB-Pokal und schaffte es im selben Jahr ins UEFA-Cup-Finale, wo es eine Niederlage gegen Schachtar Donezk setzte. Bei Udinese blieb Prödl aufgrund von Verletzungen ohne Pflichtspieleinsätze.
Nach seiner Spielerkarriere absolvierte der Steirer den UEFA-Master-Studienkurs für Nationalspieler, in dem es vor allem um die Themen Administration und Management im Fußballbereich geht. Außerdem hatte er regelmäßig Auftritte als TV-Experte bei ServusTV, so etwa im Rahmen der WM 2026, und kam 2022 als Investor in den Aufsichtsrat der Wiener Austria, gab diesen Posten nach seinem Amtsantritt beim ÖFB vor knapp zwei Jahren aber wieder auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.