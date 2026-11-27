„Mut, neue Wege zu gehen“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Auswahlkommission und des Aufsichtsrats und gehe mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an diese Aufgabe heran. Mit einem kompetenten und engagierten Team in der Direktion Sport und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen im ÖFB möchte ich die sportliche Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs aktiv vorantreiben. Dabei wird es entscheidend sein, eine klare strategische Ausrichtung mit einer konsequenten Umsetzung zu verbinden. Die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Fußballs verstehe ich als Gemeinschaftsaufgabe. Dafür braucht es Mut, neue Wege zu gehen, klare Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, die vielen Menschen, die sich tagtäglich in unseren Vereinen engagieren, auf diesem Weg mitzunehmen“, blickt Prödl der Aufgabe motiviert entgegen.