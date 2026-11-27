Mit FFP2-Maske und E-Scooter überfiel ein Räuber im Juni eine Bank in Korneuburg (NÖ) und verletzte eine Angestellte. Jetzt gelang den Ermittlern ein Durchbruch: Ein Mitarbeiter der Bank soll selbst in den Coup verwickelt gewesen sein! Drei Verdächtige sitzen in Haft, ein vierter ist auf der Flucht.
Es war ein brutaler Banküberfall, der am 19. Juni für Aufsehen sorgte: Ein mit einer FFP2-Maske vermummter Täter betrat gegen 14.10 Uhr eine Bankfiliale am Korneuburger Hauptplatz. Zielstrebig ging er in das Büro einer Angestellten, zwang sie zur Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor und schlug anschließend mehrmals auf sie ein. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Räuber flüchtete mit der Beute in einer Sporttasche auf einem E-Scooter.
Monatelang arbeiteten die Kriminalisten des Landeskriminalamtes an dem Fall. Nun der Durchbruch: Hinter dem Überfall soll eine kriminelle Vereinigung stecken, die den Coup über längere Zeit akribisch vorbereitet hatte. Besonders brisant: Einer der vier Verdächtigen arbeitete selbst in der überfallenen Bank!
Mit fingierten Anrufen Geld bestellt
Der 24-jährige Österreicher soll eine Schlüsselrolle gespielt haben. Gemeinsam mit einem 30-jährigen Serben, der sich am Telefon als Bankkunde ausgab, soll er hohe Bargeldbestellungen fingiert haben. So sorgte der Mitarbeiter laut Ermittlern dafür, dass am Tag des Überfalls größere Geldsummen in der Filiale bereitlagen.
Am 19. Juni soll dann ein 23-jähriger Syrer zugeschlagen und das Bargeld geraubt haben. Ein weiterer Syrer (24) soll als Fluchtfahrer fungiert und zwei der Beteiligten anschließend außer Landes gebracht haben. Die Ermittlungen ergaben, dass jedem der vier Männer eine genau festgelegte Rolle zugeteilt worden war.
Drei Verdächtige sitzen bereits in Haft
Durch die Auswertung zahlreicher Hinweise gelang es den Kriminalisten, das Quartett auszuforschen. Drei Beschuldigte wurden bereits festgenommen und befinden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in der Justizanstalt Josefstadt.
Nach dem vierten Verdächtigen wird weiterhin gesucht. Gegen ihn besteht ein europäischer Haftbefehl. Bei den Einvernahmen verweigerten die Haupttäter die Aussage. Lediglich der 24-jährige Fluchtfahrer zeigte sich geständig.
Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur
Ein Rätsel bleibt allerdings ungelöst: Wo ist das erbeutete Geld geblieben? Trotz umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte der Verbleib der Beute bislang nicht geklärt werden.
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