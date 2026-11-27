Es war ein brutaler Banküberfall, der am 19. Juni für Aufsehen sorgte: Ein mit einer FFP2-Maske vermummter Täter betrat gegen 14.10 Uhr eine Bankfiliale am Korneuburger Hauptplatz. Zielstrebig ging er in das Büro einer Angestellten, zwang sie zur Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor und schlug anschließend mehrmals auf sie ein. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Räuber flüchtete mit der Beute in einer Sporttasche auf einem E-Scooter.