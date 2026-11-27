Bewährungs- und Geldstrafe ausgefasst

Mittlerweile habe er sich bei ihr entschuldigt, gibt der 52-Jährige am Landesgericht St. Pölten zu Protokoll. Auch seinen Sohn darf er wieder regelmäßig sehen. Nachdem der Mann bereits 2011 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, fasste er nun fünf Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 960 Euro aus. Die Opfer erhalten 720 Euro Schmerzensgeld. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.