Ein 52-Jähriger hatte in Niederösterreich seine Ex-Lebensgefährtin und deren neuen Freund attackiert und dabei verletzt. Dafür fasste er nun bedingte Haft samt Geldstrafe aus.
„Wenn du den Buben jetzt mitnimmst, dann erschlag ich dich!“ Mit diesen Worten soll ein 52-Jähriger seiner Ex-Lebensgefährtin und Mutter seines Sohnes gedroht haben. Als der Mann dann auch noch versuchte, das Kind aus dem Auto zu zerren, eskalierte die Situation. Hämatome am Hals und Handgelenk sowie eine Schürfwunde am Bein der Frau zeugen davon.
Alkoholisiert und aggressiv
„Es tut mir sehr leid, was ich gemacht habe“, bekennt sich der Angeklagte beim Prozess der Nötigung und Körperverletzung schuldig. Zuvor verlief die Kindesübergabe ohne Probleme. Doch am 4. September ließen drei bis vier Bier anstelle der nötigen Nahrungsaufnahme die Aggressionen überlaufen. Er rammte seine Ex und ihren neuen Lebensgefährten weg, drückte auch mit dem Ellenbogen gegen ihren Hals. Alles vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Ihr neuer Lebensgefährte erstattete Anzeige.
Bewährungs- und Geldstrafe ausgefasst
Mittlerweile habe er sich bei ihr entschuldigt, gibt der 52-Jährige am Landesgericht St. Pölten zu Protokoll. Auch seinen Sohn darf er wieder regelmäßig sehen. Nachdem der Mann bereits 2011 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, fasste er nun fünf Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 960 Euro aus. Die Opfer erhalten 720 Euro Schmerzensgeld. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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