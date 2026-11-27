Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin hat beim Grand Prix in Tokio eine neue Kurzprogramm-Rekordwertung erhalten. Der 21-jährige US-Amerikaner erhielt für seine Vorstellung 114,81 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke von Landsmann Nathan Chen von den Olympischen Spielen 2022 in Peking um 0,84 Punkte. Chen hält mit 335,30 Zählern noch den Rekord mit Kurzprogramm und Kür. Die ist diesmal für Samstag angesetzt.