Am Samstag (17 Uhr) kehrt Dominik Fitz mit dem WAC zu seiner Austria heim. Vor etwas mehr als einem Jahr verließ er den Verteilerkreise mit großen Ambitionen in Richtung Übersee, die amerikanische Realität war ein wenig härter als gedacht. Der 27-Jährige spricht über den Abschied, eine geplatzte Wiedervereinigung und die aktuellen Krisen.