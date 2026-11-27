Am Samstag (17 Uhr) kehrt Dominik Fitz mit dem WAC zu seiner Austria heim. Vor etwas mehr als einem Jahr verließ er den Verteilerkreise mit großen Ambitionen in Richtung Übersee, die amerikanische Realität war ein wenig härter als gedacht. Der 27-Jährige spricht über den Abschied, eine geplatzte Wiedervereinigung und die aktuellen Krisen.
Dominik Fitz, allez!“ Vor 463 Tagen brach der 27-jährige Offensivmann nach 19 Jahren bei der Austria seine Zelte am Verteilerkreis ab. Am Samstag um 17 Uhr kehrt er heim. Leihweise im WAC-Dress. Eigentlich hatte er die violette Garnitur gegen eine amerikanische MLS-Wäsche aus Minnesota getauscht – die hat ihm im bis dato einjährigen Intermezzo aber nicht wirklich gepasst.
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