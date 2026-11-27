Bereits vor einem Jahr war René Benko wegen betrügerischer Krida im Golduhren-Verfahren schuldig gesprochen worden, vor drei Monaten hatte der Oberste Gerichtshof dieses Urteil bestätigt. Nun wurde auch die Strafhöhe entschieden.
Benkos hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe waren in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Ehefrau verborgen gewesen. Das Gericht sah darin den Versuch, diese dem Zugriff der Masseverwalter zu entziehen.
Der entstandene Schaden sollte laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Innsbruck insgesamt 98.950 Euro betragen, Benko wurde allerdings nur wegen eines Teiles der Uhren und des Schmucks schuldig gesprochen. Für seine Frau Nathalie, damals mitangeklagt, gab es einen Freispruch.
Zusätzlich sechs Monate unbedingt
Besagter Krida-Schuldspruch wurde nach einer Nichtigkeitsbeschwerde vom OGH bestätigt. Am Freitag ging es schließlich um das Strafmaß. Das Oberlandesgericht Innsbruck verhängte sechs Monate unbedingte Zusatzfreiheitsstrafe von 6 Monaten.
Der gefallene Immobilienjongleur, der sich aktuell im elektronisch überwachten Hausarrest befindet, erschien am Freitag selbst vor Gericht, um das Urteil entgegenzunehmen.
Benko war zuletzt erstinstanzlich wegen Betrugs verurteilt worden. Er soll die Familienstiftung seines früheren Freundes und Geschäftspartners Hans Peter Haselsteiner um fünf Millionen Euro geschädigt haben. Im Verfahren um ein luxuriöses Jagdgewehr war Benko freigesprochen worden. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig, sowohl Verteidigung als auch Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Anklagebehörde haben Berufung angemeldet.
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