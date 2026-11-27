Der entstandene Schaden sollte laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Innsbruck insgesamt 98.950 Euro betragen, Benko wurde allerdings nur wegen eines Teiles der Uhren und des Schmucks schuldig gesprochen. Für seine Frau Nathalie, damals mitangeklagt, gab es einen Freispruch.

Zusätzlich sechs Monate unbedingt

Besagter Krida-Schuldspruch wurde nach einer Nichtigkeitsbeschwerde vom OGH bestätigt. Am Freitag ging es schließlich um das Strafmaß. Das Oberlandesgericht Innsbruck verhängte sechs Monate unbedingte Zusatzfreiheitsstrafe von 6 Monaten.