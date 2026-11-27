Seit Juli 2025 wurde ermittelt – jetzt gibt es erste Teilererledigungen in dem umfangreichen Verfahren rund um das Antifa-Camp im NS-Museum am Peršmanhof in Kärnten. Die Anklage dreht sich aber nicht um den umstrittenen Polizeieinsatz, sondern richtet sich gegen einen Teilnehmer.
Wie berichtet, hat die in diesem Verfahren zuständige Staatsanwaltschaft Graz bereits im August erste Vorhabensberichte rund um die Causa Peršmanhof vorgelegt – jetzt haben auch die Oberbehörden dem Vorgehen zugestimmt: Es gibt eine erste Anklage, die aber nichts mit dem Camp selbst zu tun hat.
Vor Gericht muss ein Teilnehmer (50), der sich einer Lenkerkontrolle widersetzt haben soll, indem er flüchtete und erst nach zwei Kilometern Verfolgungsjagd gestoppt werden konnte. Der Kärntner hätte im „Nahbereich des Camps“ überprüft werden sollen, sei aber einfach auf zwei Polizeibeamte zugefahren, sodass diese zur Seite springen mussten, heißt es.
Der Vorwurf lautet auf Widerstand und versuchte schwere Körperverletzung eines Polizeibeamten, verhandelt wird am Landesgericht Klagenfurt noch vor Weihnachten. Der Kärntner Lenker beschuldigt seinerseits auch die Polizisten, ihn schikaniert zu haben – unter anderem hätten sie sich geweigert, die Amtshandlung in slowenischer Sprache durchzuführen und den Mann mit Körperkraft liam Boden fixiert.
Daher wurden auch gegen sie Ermittlungen wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs eingeleitet. „Dieses Verfahren wurde eingestellt“, erklärt der Pressesprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, Dr. Christian Kroschl. Nach wie vor offen sind aber die brisanten Erhebungen gegen drei leitende Beamte, die, so der Verdacht, den Einsatz am Pesmanhof „ohne geeignete rechtliche Grundlage initiiert, geduldet oder durchgeführt haben sollen“. .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.