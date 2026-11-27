Vor Gericht muss ein Teilnehmer (50), der sich einer Lenkerkontrolle widersetzt haben soll, indem er flüchtete und erst nach zwei Kilometern Verfolgungsjagd gestoppt werden konnte. Der Kärntner hätte im „Nahbereich des Camps“ überprüft werden sollen, sei aber einfach auf zwei Polizeibeamte zugefahren, sodass diese zur Seite springen mussten, heißt es.