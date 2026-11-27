Eine Gesundheitsreform ohne die Ärzte durchsetzen – dieses Vorhaben von SPÖ-Ministerin Korinna Schumann könnte sich als Fehlentscheidung entpuppen. Denn die Ärztekammer macht nun Ernst: Wie die „Krone“ erfuhr, wurden alleine in der Wiener Kurie bereits fünf Millionen für entsprechende Maßnahmen beschlossen.
Die geplante Gesundheitsreform würde für die Ärzteschaft massive Änderungen bringen – und zwar nicht zum positiven, wie die Kammer wiederholt kritisierte. „Unökonomisches Verhalten“ werde sanktioniert, für Wahlärzte drohten Einschränkungen und den Ärzten solle ein Gesamtvertrag aufgezwungen werden, kritisierte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart.
Fünf Millionen für weitere Maßnahmen
Nun geht man aufs Ganze: In einer Sitzung der Wiener Ärztekammer wurde nun beschlossen, für etwaige Kampfmaßnahmen fünf Millionen Euro bereit zustellen ... für die Patienten könnte das bedeuten, dass sie irgendwann vor verschlossenen Ordinationstüren stehen: „Wir sind zu allem bereit“, hieß es dazu gegenüber der „Krone“. Man werde das Vorgehen der Regierung keinesfalls dulden.
In einem internen Schreiben stößt man sich auch daran, „in keinster Weise in die Ausarbeitung eingebunden“ gewesen zu sein. „Wir hatten keinerlei Mitspracherecht als Standesvertretung“, heißt es aus der Kammer weiters am Freitag. Man empfinde das „als Angriff auf unsere Bürgerrechte“.
Ärzte sollen in Gesamtvertrag gezwungen werden können
Ein Teil der geplanten Reform sieht vor, dass, sollten sich Kammer und Sozialversicherung weiter nicht auf einen österreichweiten Gesamtvertrag einigen können, soll er den Ärzten aufgezwungen werden. Vorgesehen ist hier, dass ab einem noch nicht definierten Zeitpunkt die Bundesschiedskommission einen der neun Länderverträge als bundesweit gültig erklärt – für die Ärztekammer ein absolutes No-Go.
Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) soll zudem eine Passage kommen, wonach Vertragsärzte wegen „unökonomischen Verhaltens“ gekündigt werden könnten. Wahlärzte sollen auch dann zur Verwendung der e-Card-Infrastruktur gezwungen werden, wenn sie weniger als 300 Patienten versorgen. Außerdem drohten für sie Einschränkungen für den Berufszugang etwa durch Bedarfsprüfungen.
Von der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, dass noch nichts beschlossen sei. Dies soll erst beim Ministerrat am 7. Dezember passieren. Schumann kündigte zudem Gespräche mit der Ärzteschaft an.
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