Ärzte sollen in Gesamtvertrag gezwungen werden können

Ein Teil der geplanten Reform sieht vor, dass, sollten sich Kammer und Sozialversicherung weiter nicht auf einen österreichweiten Gesamtvertrag einigen können, soll er den Ärzten aufgezwungen werden. Vorgesehen ist hier, dass ab einem noch nicht definierten Zeitpunkt die Bundesschiedskommission einen der neun Länderverträge als bundesweit gültig erklärt – für die Ärztekammer ein absolutes No-Go.