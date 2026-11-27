Schockfund in D
Leiche in verlassener Schule: Bursche (15) in Haft
Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem leer stehenden Schulgebäude ist am Donnerstag ein 15-jähriger Bursche im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen verhaftet worden.
Wie die Online-Ausgabe der „Bild“ berichtet, hatte die Kriminalpolizei am Donnerstagnachmittag einen Hinweis erhalten, dass in einer ehemaligen Schule in Bergheim die Leiche eines Mannes liege. Sofort begaben sich Kräfte zum angegebenen Ort und wurden dort tatsächlich fündig.
Spuren von Gewalteinwirkung
Der leblose Mann (38) habe Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen, heißt es. Ziemlich rasch sei man dann auf die Spur des 15-Jährigen gestoßen und habe ihn verhaftet. Nun werde geprüft, ob ein Haftbefehl gegen den Teenager beantragt wird, schreibt bild.de.
Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unbekannt. An die Bevölkerung erging der Aufruf, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei zu wenden.
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