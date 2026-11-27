Spuren von Gewalteinwirkung

Der leblose Mann (38) habe Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen, heißt es. Ziemlich rasch sei man dann auf die Spur des 15-Jährigen gestoßen und habe ihn verhaftet. Nun werde geprüft, ob ein Haftbefehl gegen den Teenager beantragt wird, schreibt bild.de.