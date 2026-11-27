Der Advent wird mega sexy – jedenfalls dann, wenn es nach Brooks Nader geht. Die hat sich nämlich für die neueste Kampagne von Victoria‘s Secret unter weitere Reality-TV-Schönheiten gemischt und macht in Dessous und Pyjamas der Marke eine richtig gute Figur!
Von dieser Pyjamaparty träumt wohl so mancher Fan von Brooks Nader: Die „Baywatch“-Beauty mischte sich für ein Weihnachtsshooting der Dessous-Marke Victoria‘s Secret nämlich unter weitere Reality-Stars – und stahl ihnen glatt die Show.
Nader liebt es kuschelig – und sexy
Denn obwohl es eigentlich um kuschelige Nachtwäsche geht, fiel der Look der 29-Jährigen ziemlich sexy aus: Unterm Pinguin-Pyjama blitzte ebenso der Spitzen-BH hervor wie unterm klassischen Weihnachts-Zweiteiler im roten Karo-Muster oder unterm edlen Satin-Schlafanzug
Und spätestens bei den Fotos, die Nader im rosaroten Negligé zeigen, bekommen ihre Fans wohl absolutes Herzrasen. Konkurrenz bekam Nader da nur von Reality-Star Maura Higgins, die es sich im roten Spitzenbody neben ihr am Kamin gemütlich gemacht hatte.
Shooting mit Busen-Hoppala
Auch wenn es die Fotos nicht vermuten lassen, geshootet wurden die vorweihnachtlichen Szenen bereits im Sommer in New York. Wie die „Daily Mail“ berichtete, lief beim Fototermin jedoch nicht alles glatt: Nader hatte beim Posieren vor der Kamera ein kleines Busen-Malheur.
Doch die Blondine hat mit Outfit-Hoppalas ja längst Erfahrung – und steckte auch diese Panne wie ein echter Profi weg ...
Brooks Nader ist im kommenden Jahr nicht nur als Rettungsschwimmerin Selene in „Baywatch“ zu sehen, sie hat sich in den USA längst auch als Reality-Star einen Namen gemacht: Ihre Show „Thy Naders“ macht längst den Kardashians Konkurrenz.
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