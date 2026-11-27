Sechs Jahre dauerte das gerichtliche Ringen um das Testament der früheren Skirennläuferin Anneliese Schuh-Proxauf (98). Nun steht erstinstanzlich fest, dass ihre Freundin das Millionenvermögen erbt und nicht ein Innsbrucker Richter. Dieser ist überzeugt, dass der letzte Wille der Verstorbenen ihn begünstigt ...
„Wir sind enorm erleichtert. Diese Entscheidung war nach allem, was wir seit 2020 erlebt haben, alles andere als sicher“, freut sich die Tochter der nun begünstigten Freundin (81). Immerhin sei es ein Richter, der Anspruch auf das Erbe stelle – „und nicht Herr Meier oder Herr Müller“.
Freude – aber was unternimmt nun die Gegenseite?
Die „Krone“ erreichte die Frau in den USA, die Freude beim Telefonat hatte aber auch ihre Grenzen: „Wir wissen ja nicht, was die Gegenseite nun macht“, spielt sie auf mögliche Rechtsmittel an.
Sie betont auch, dass der Richter auch beim zweiten, umstrittenen Testament nur als Erbe genannt worden sei, aber nicht als Alleinerbe.
Schwerkrank im Sanatorium ein zweites Testament verfasst
Wie berichtet, hatte die ehemalige Innsbrucker Rennläuferin und Ex-Hahnenkammsiegerin (1946) zunächst ein Testament verfasst, in dem sie die langjährige Freundin als Universalerbin eingesetzt hatte. Im Herbst 2020 lag Schuh-Proxauf dann schwer krank im Sanatorium Hochrum. Mit zittriger Schrift schrieb die 98-Jährige dort auf einen Zettel, mit dem sie eine Kehrtwende vollzog und einen Innsbrucker Richter das Vermögen zuschrieb. Dieser hatte längere Zeit und auch zuletzt als rechtlicher „Berater“ der vermögenden Frau fungiert. Wenige Wochen später war sie tot.
Wir sind noch nicht sicher. Gegner ist immerhin ein Richter – und nicht Herr Meier oder Herr Müller.
Die Tochter der nun begünstigten Freundin
Dieses Schriftstück erklärte das Bezirksgericht Innsbruck nun für unwirksam. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, ob die betagte Schuh-Proxauf bei der Niederschrift im Sanatorium noch entscheidungsfähig war.
Zuletzt verwirrt und nicht mehr entscheidungsfähig
Ihr behandelnder Arzt sagte vor Gericht aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr entscheidungsfähig gewesen sei. Ein Gesprächsfluss sei nicht mehr möglich gewesen. Laut Aussagen habe sie unter einem Delir gelitten, einer akuten Verwirrtheit, der die Fähigkeit beeinträchtigen kann, die Tragweite einer Entscheidung zu erfassen.
Bahamas-Liegenschaften trotzdem an Richter
Trotz dieser aktuellen Entscheidung des Bezirksgerichts Innsbruck dürfte der im Testament genannte Richter nicht leer ausgehen. Ihm wurden bereits im ersten Testament Liegenschaften auf den Bahamas zugeschrieben. Eine Villa der Verstorbenen ist aber – wie die „Krone“ berichtete – während es langen Rechtsstreits erheblich verwahrlost.
Das Vermögen der Tirolerin stammt unter anderem aus dem Verkauf einer Fluglinie, die sie 1958 mit ihrem Mann Max Schuh gegründet hatte, daraus wurde die Tyrolean Airways. Die schillernde Frau war unter anderem Tiroler Meisterin im Tennis und stellte mit 7170 Metern einen Segelflug-Höhenrekord auf. 2017 erhielt sie im hohen Alter noch das Verdienstkreuz des Landes.
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