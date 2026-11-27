Schwerkrank im Sanatorium ein zweites Testament verfasst

Wie berichtet, hatte die ehemalige Innsbrucker Rennläuferin und Ex-Hahnenkammsiegerin (1946) zunächst ein Testament verfasst, in dem sie die langjährige Freundin als Universalerbin eingesetzt hatte. Im Herbst 2020 lag Schuh-Proxauf dann schwer krank im Sanatorium Hochrum. Mit zittriger Schrift schrieb die 98-Jährige dort auf einen Zettel, mit dem sie eine Kehrtwende vollzog und einen Innsbrucker Richter das Vermögen zuschrieb. Dieser hatte längere Zeit und auch zuletzt als rechtlicher „Berater“ der vermögenden Frau fungiert. Wenige Wochen später war sie tot.