Bald ist es wieder so weit – ab 1. Dezember gibt es mit Ihrer „Krone“ wieder täglich tolle Preise zu gewinnen!
Die wohl schönste Zeit des Jahres rückt mit großen Schritten näher. Mit dem Advent kehrt die Vorfreude auf Weihnachten ein! Neben stimmungsvollen Adventmärkten, festlicher Dekoration zu Hause und dem Duft frisch gebackener Kekse verkürzt uns auch heuer wieder das traditionelle „Krone“-Adventkalender-Gewinnspiel das Warten auf das Christkind.
Wir haben ihn mit tollen Überraschungen befüllt – hinter jedem Türchen verstecken sich unterschiedliche Preise im Gesamtwert von über 120.000 Euro, die Sie von 1. bis zum 24. Dezember täglich gewinnen können.
Wir wünschen eine besinnliche Vorweihnachtszeit!
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien abgewickelt.