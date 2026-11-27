Die wohl schönste Zeit des Jahres rückt mit großen Schritten näher. Mit dem Advent kehrt die Vorfreude auf Weihnachten ein! Neben stimmungsvollen Adventmärkten, festlicher Dekoration zu Hause und dem Duft frisch gebackener Kekse verkürzt uns auch heuer wieder das traditionelle „Krone“-Adventkalender-Gewinnspiel das Warten auf das Christkind.