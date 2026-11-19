Was einmal weg ist, kommt nicht wieder

Für die Befürworter geht es um mehr als ums Bezahlen. Rechte schützt man, bevor sie verloren gehen, nicht danach. Heute ist es eine Obergrenze für große Beträge, morgen vielleicht eine niedrigere. Wer bar zahlt, muss niemandem erklären, was er wann und wo gekauft hat. Wohin es führen kann, wenn der Staat beim Bezahlen jederzeit mitschaut, zeigt für viele der Blick nach China. Gerade ältere Menschen und Leute am Land verlassen sich auf Scheine und Münzen.

