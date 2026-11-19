Am Würstelstand, auf dem Kirtag oder beim Bauernmarkt zahlen viele bar. Das war schon immer so. Und das bleibt auch so, doch ab 2027 zieht die EU eine klare Grenze, bei 10.000 Euro ist im Geschäftsverkehr Schluss mit Barzahlung. Ist das erst der Anfang? Könnte ohne Gegenmaßnahmen irgendwann das Bargeld ganz aus unserem Leben verschwinden?
Die neue EU-Verordnung gilt einheitlich in allen Mitgliedstaaten, einzelne Länder dürfen nur strenger, aber nicht milder sein. Betroffen ist vor allem der Geschäftsverkehr, sobald mindestens ein Vertragspartner gewerblich handelt. Wer privat ein gebrauchtes Auto verkauft, ist nicht betroffen. Könnte es trotzdem notwendig sein, die Bezahlung mit Bargeld verfassungsrechtlich zu verankern?
Was einmal weg ist, kommt nicht wieder
Für die Befürworter geht es um mehr als ums Bezahlen. Rechte schützt man, bevor sie verloren gehen, nicht danach. Heute ist es eine Obergrenze für große Beträge, morgen vielleicht eine niedrigere. Wer bar zahlt, muss niemandem erklären, was er wann und wo gekauft hat. Wohin es führen kann, wenn der Staat beim Bezahlen jederzeit mitschaut, zeigt für viele der Blick nach China. Gerade ältere Menschen und Leute am Land verlassen sich auf Scheine und Münzen.
Schlechte Zeiten für Geldkoffer
Die Gegenseite hält dagegen: Wer kauft heute noch ein Auto mit einem Koffer voller Scheine? Hohe Bargeldsummen sind vor allem für jene praktisch, die etwas zu verbergen haben, egal ob Schwarzgeld, Steuertricks oder Schlimmeres. Jede Hürde macht Kriminellen das Leben schwerer. Zudem zahlen immer mehr Menschen ganz selbstverständlich mit Karte oder Handy.
Ihre Meinung ist gefragt!
Zahlen Sie im Alltag noch hauptsächlich bar, oder hat die Karte das Geldbörsel längst ersetzt? Ist die neue Obergrenze ein sinnvoller Schutz vor Geldwäsche oder ein Eingriff in Ihre Freiheit? Und würde Sie ein Recht auf Bargeld in der Verfassung beruhigen oder halten Sie das für reine Symbolik?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
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