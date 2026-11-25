Nach dem Einbruch in den Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44) sind am Mittwoch zwei Männer angeklagt worden. Den beiden wird unbefugtes Betreten eines Sicherheitsbereichs und Einbruch mit Absicht zum Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Norfolk mit. Die beiden Männer im Alter von 34 und 32 Jahren waren am Montagabend festgenommen worden.