Nach dem Einbruch in den Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44) sind am Mittwoch zwei Männer angeklagt worden. Den beiden wird unbefugtes Betreten eines Sicherheitsbereichs und Einbruch mit Absicht zum Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Norfolk mit. Die beiden Männer im Alter von 34 und 32 Jahren waren am Montagabend festgenommen worden.
Sicherheitsbehörden wurden zuvor über verdächtige Aktivitäten an dem großzügigen Anwesen Anmer Hall auf dem Gelände des royalen Landsitzes Sandringham informiert. Die Polizei durchsuchte die Umgebung mithilfe von Hunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber und konnte die beiden Männer in der Nähe festnehmen.
Schock für Thronfolgerpaar
Das Thronfolgerpaar und seine Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) hielten sich während des Vorfalls nicht in Anmer Hall auf. Trotzdem dürfte es ein Schock für sie gewesen sein.
Prinz William besuchte am Dienstag den britischen Premier Andy Burnham in dessen Amtssitz 10 Downing Street in London. Er ließ sich dabei aber nichts anmerken.
Ahnungslose Einbrecher
Trotzdem warf der Vorfall Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen für die Königsfamilie auf. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen der Boulevardzeitung „Daily Mail“ zufolge nicht einmal gewusst haben, dass sie in ein royales Anwesen eingestiegen waren.
Dem Blatt zufolge war König Charles III. (78) zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem größeren Anwesen Sandringham House nur wenige Kilometer entfernt. Auch sein Bruder Ex-Prinz Andrew (66) soll sich in seinem sehr viel bescheideneren Zuhause Marsh Farm aufgehalten haben.
Anmer Hall gilt als Rückzugsort für das Thronfolgerpaar und ihre Kinder. Das Anwesen mit zehn Schlafzimmern, eigenem Swimming Pool und Kunstrasen-Tennisplatz war ein Geschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. und wurde aufwendig renoviert.
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