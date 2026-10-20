Digitaler Euro: wenig Wissen, geringes Interesse

Der digitale Euro ist vielen zwar ein Begriff, aber noch wenig greifbar: Sieben von zehn Österreicherinnen und Österreicher haben bereits von dem Projekt gehört, nur eine Minderheit fühlt sich aber gut informiert, geht aus einer von Payment Services Austria beauftragten Studie hervor. Entsprechend gering sei auch das Interesse in der Bevölkerung, den digitalen Euro zu nutzen.