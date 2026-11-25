Auslöser war die Vergabe des Chefpostens am Salzburger Flughafen an den ÖPV-nahen Johannes Hörl. In der Hearingkommission waren vier der fünf Mitglieder der ÖVP ebenfalls nahe. Salzburgs Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) hatte daraufhin keine Zustimmung zur Besetzung gegeben. Postenschacher stand im Raum. Hörl hat schließlich selbst das Feld geräumt und seine Bewerbung zurückgezogen.