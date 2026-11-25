Die Causa rund um die Besetzungen des Flughafen-Chefpostens zieht jetzt weitere Kreise. Die Opposition im Salzburger Landtag aus SPÖ, KPÖ und Grünen lässt Auswahlprozesse für Führungspositionen der vergangenen zehn Jahre vom Landesrechnungshof überprüfen. Betroffen sind alle Landesunternehmen und auch die SALK.
Die Prüfung durch den Landesrechnungshof wird umfassend. Angeschaut werden die Auswahl und Bestellungen in der Landesverwaltung, die Geschäftsführer in den Salzburger Landeskliniken, den Landesunternehmen und bei Beteiligungen des Landes mit mindestens 50 Prozent.
Auslöser war die Vergabe des Chefpostens am Salzburger Flughafen an den ÖPV-nahen Johannes Hörl. In der Hearingkommission waren vier der fünf Mitglieder der ÖVP ebenfalls nahe. Salzburgs Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) hatte daraufhin keine Zustimmung zur Besetzung gegeben. Postenschacher stand im Raum. Hörl hat schließlich selbst das Feld geräumt und seine Bewerbung zurückgezogen.
Mit dem Prüfauftrag setzen die drei Oppositionsparteien auf eine unabhängige und umfassende Kontrolle durch den Landesrechnungshof. Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für transparente und nachvollziehbare Auswahlverfahren in Zukunft schaffen.
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