„Mir ist wichtig, dass Anliegen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Politik Gehör finden und ernst genommen werden.“ Aus diesem Grund hat sich Nina Steinkellner vor ein paar Wochen beim 1. Kärntner Jugenddialog angemeldet. Am vergangenen Dienstag war es dann soweit: 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen im Landesmuseum in Klagenfurt zusammen, um mit Vertretern der Kärntner Landesregierung über Themen wie Mobilität, psychische Gesundheit und Bildung zu sprechen.