Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 1. August bei der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße. Das ehemalige Paar hatte sich getroffen, um nach zwei Jahren Beziehung die Handys auszutauschen und ein letztes Gespräch zu führen. Als es erneut zum Streit kam, packte der damals 19-Jährige seine Ex-Freundin am Hals, drückte sie auf eine Sitzbank und würgte sie. Die 18-Jährige bekam kaum noch Luft. Erst als ihre Freundin dazwischenging und schrie: „Was machst du?“, ließ er von ihr ab.