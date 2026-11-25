Weil er seine Ex-Freundin bei einer Aussprache brutal am Hals gepackt und gewürgt hatte, musste sich ein 20-Jähriger vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Geschworenen entschieden jedoch einstimmig dagegen. Das Urteil: sechs Monate bedingte Haft wegen Körperverletzung und Nötigung. Der Mann darf noch heute aus dem Gefängnis. Nicht rechtskräftig.
Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 1. August bei der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße. Das ehemalige Paar hatte sich getroffen, um nach zwei Jahren Beziehung die Handys auszutauschen und ein letztes Gespräch zu führen. Als es erneut zum Streit kam, packte der damals 19-Jährige seine Ex-Freundin am Hals, drückte sie auf eine Sitzbank und würgte sie. Die 18-Jährige bekam kaum noch Luft. Erst als ihre Freundin dazwischenging und schrie: „Was machst du?“, ließ er von ihr ab.
„Ich hab‘ keine Luft bekommen. Ich hab‘ versucht zu schreien“, schilderte das Opfer vor Gericht. Ihre Freundin beschrieb ihren Zustand dramatisch: „Für mich war sie halb weg“.
Eifersucht als Auslöser
Der 20-Jährige erklärte vor Gericht, er habe zwei Tage zuvor die Beziehung beendet. Auslöser sei ein Foto gewesen, auf dem seine Freundin lachend neben einem anderen Mann zu sehen war. Für ihn sei das Betrug gewesen. „Ich hatte keine Gefühle mehr und auch keine Zukunft mehr gesehen“, sagte er.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Der Angeklagte bestritt, seine Ex gewürgt zu haben. Er habe sie lediglich am Hals festgehalten. Die Staatsanwältin sah darin hingegen eine typische Ausgangssituation für einen Femizid. Der Gerichtsmediziner kam zum Schluss, dass die Frau zwar leicht verletzt wurde, sich aber noch nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand befand.
5000 Euro Schmerzensgeld
Die Geschworenen sprachen den 20-Jährigen einstimmig vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. Er wurde wegen Körperverletzung und Nötigung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Zusätzlich muss er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen, ein Anti-Gewalt-Training absolvieren und 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Außerdem gilt ein Kontaktverbot zum Opfer.
Mildernd wirkten sich sein Geständnis, sein bisher ordentlicher Lebenswandel und sein junges Alter aus. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.
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