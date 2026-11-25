20.000 Haushalte eine Stunde ohne Strom – das kann bei jedem stärkeren Sturm vorkommen. Doch weil es sich um Sabotage in einer kritischen Infrastruktur handelte, wird die Sachbeschädigung im Linzer Umspannwerk Kleinmünchen jetzt wohl zum Vorbild in Sachen Sicherheitsverschärfung. Der Täter schwebte übrigens in akuter Lebensgefahr.