Am 3. September stand eine Mutter (36) vor dem Landesgericht Ried, nachdem ihr Gewalt von ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn vorgeworfen worden war. Der Prozess endete mit einem Freispruch, da beide „Opfer“ vor Gericht ihre Aussagen änderten, was Anklagen wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage nach sich zog.