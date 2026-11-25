Ein gerichtliches Nachspiel hatte für einen 15-Jährigen eine Falschaussage im Verfahren gegen seine Mutter. Der Jugendliche musste sich wegen Verleumdung verantworten, Strafmaß aufgrund des jungen Alters des Angeklagten bis zu 2,5 Jahre Haft. Der Prozess endete jedoch mit einer Diversion.
Am 3. September stand eine Mutter (36) vor dem Landesgericht Ried, nachdem ihr Gewalt von ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn vorgeworfen worden war. Der Prozess endete mit einem Freispruch, da beide „Opfer“ vor Gericht ihre Aussagen änderten, was Anklagen wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage nach sich zog.
15-Jähriger vor dem Kadi
Am Mittwoch musste sich der 15-Jährige vor einem Jugendrichter verantworten, bekannte sich schuldig. „Er sprach von einer Notsituation, weil er sich davor gefürchtet hat, im Obsorgestreit der Eltern von seinem Bruder getrennt zu werden“, so ein Gerichtssprecher.
Auch Vater angeklagt
Dem Jugendlichen wurde eine Diversion in Form von 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit angeboten, die er auch annahm. Die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung abgegeben, das Angebot ist somit nicht rechtskräftig. Beide Elternteile waren bei der Verhandlung anwesend. Im Jänner muss sich der Vater (40) wegen derselben Vorwürfe vor Gericht verantworten.
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