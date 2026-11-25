„Krone“: Anna, elf Jahre nach dem letzten Air & Style kehrt die Snowboard-Elite mit dem Airdrenaline auf den Bergisel zurück. Welche Bedeutung hat dieses Spektakel in Innsbruck für dich?

Anna Gasser: In Innsbruck fand der erste Big Air der Geschichte statt! Insofern steht das Ganze unter dem Motto: „Big Air kommt nach Hause“.