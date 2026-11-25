Wieso Hannes Trinkl nach dem Rücktritt von FIS-Renndirektor Markus Waldner ebenfalls genug hatte. Was den Ex-Ski-Star und Jung-Opa davon überzeugte, doch nicht hinzuschmeißen. Plus: warum er am Sessellift kaum noch sitzen konnte und mit seinem neuen Knie vollends zufrieden ist.