Spanien und Österreich mit ähnlichen Herausforderungen

Beide Länder stünden vor ähnlichen Herausforderungen beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern und dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen, erklärte der Bundespräsident. Dabei gehe es nicht ausschließlich um klimapolitische Ziele, sondern zunehmend auch um die Unabhängigkeit der Energieversorgung in beiden Ländern sowie der gesamten Europäischen Union. In diesem Zusammenhang seien auch die Ergebnisse der jüngsten Weltklimakonferenz COP31 in Antalya und die daraus möglicherweise entstehenden Folgen Anlass zur Besorgnis.

Am Donnerstag stehen vor allem wirtschaftliche Beziehungen und mögliche Investitionen spanischer und österreichischer Unternehmen im jeweils anderen Land im Mittelpunkt eines Wirtschaftsforums, an dem Van der Bellen teilnimmt. Er wird zudem eine Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund im Süden Madrids besuchen. Am Freitag ist vor seiner Rückreise nach Wien noch ein Besuch im Satellitenzentrum der Europäischen Union in Torrejón de Ardoz in der Nähe der spanischen Hauptstadt geplant.