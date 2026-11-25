Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Spanien eine größere Selbstständigkeit Europas bei Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen von den USA gefordert. Nach einem Gespräch mit dem spanischen König Felipe VI. im Madrider Zarzuela-Palast, an dem auch die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles teilnahm, meinte Van der Bellen, Europa müsse seine strategische Eigenständigkeit stärken.
„Wir können nicht die Abhängigkeit von den USA so fortsetzen wie bisher“, betonte er. Der Ukraine-Krieg habe mehr als deutlich gemacht, dass es bei der Abstimmung zwischen den nationalen Rüstungsindustrien erhebliche Koordinationsprobleme gebe.
Europa fehlt gemeinsamer Kapitalmarkt
Dabei müsse Europa gerade in geopolitisch komplizierten Zeiten wie diesen auch wirtschaftspolitisch enger und besser zusammenarbeiten. Der gemeinsame Binnenmarkt und einheitliche Zugangsregeln hätten sich grundsätzlich bewährt, müssten aber weiter ausgebaut werden, sagte der Bundespräsident. Insbesondere fehle es Europa an einem leistungsfähigen gemeinsamen Kapitalmarkt.
So habe er beim Arbeitstreffen mit König Felipe VI. auch über den Ausbau der kulturellen, wirtschaftlichen wie energiepolitischen Zusammenarbeit zwischen Spanien und Österreich gesprochen. Dabei spielten die Energiewende und die Versorgungssicherheit eine zentrale Rolle.
Spanien und Österreich mit ähnlichen Herausforderungen
Beide Länder stünden vor ähnlichen Herausforderungen beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern und dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen, erklärte der Bundespräsident. Dabei gehe es nicht ausschließlich um klimapolitische Ziele, sondern zunehmend auch um die Unabhängigkeit der Energieversorgung in beiden Ländern sowie der gesamten Europäischen Union. In diesem Zusammenhang seien auch die Ergebnisse der jüngsten Weltklimakonferenz COP31 in Antalya und die daraus möglicherweise entstehenden Folgen Anlass zur Besorgnis.
Am Donnerstag stehen vor allem wirtschaftliche Beziehungen und mögliche Investitionen spanischer und österreichischer Unternehmen im jeweils anderen Land im Mittelpunkt eines Wirtschaftsforums, an dem Van der Bellen teilnimmt. Er wird zudem eine Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund im Süden Madrids besuchen. Am Freitag ist vor seiner Rückreise nach Wien noch ein Besuch im Satellitenzentrum der Europäischen Union in Torrejón de Ardoz in der Nähe der spanischen Hauptstadt geplant.
Spanien wählt am Sonntag
Der Arbeitsbesuch Van der Bellens in Madrid fällt zeitlich mit einer politisch sensiblen Phase in Spanien zusammen: Am kommenden Sonntag wird ein neues Parlament gewählt. So wurde ein für Mittwochfrüh geplantes Treffen mit Spaniens sozialistischem Regierungschef Pedro Sánchez (PSOE) abgesagt.
Spaniens Parteien befinden sich im Wahlkampf, weshalb der Besuch des Bundespräsidenten in Madrid aus diplomatischer Rücksicht auch eher diskret verläuft. So war ein Höhepunkt seines Besuchs am Mittwochvormittag eine Ausstellung im Madrider Prado-Museum über „Mariana von Österreich“, der letzten Habsburgerin auf dem spanischen Thron, die Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer gemeinsam mit Felipe VI. und der spanischen Königin Letizia eröffneten.
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