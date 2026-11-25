Wenn es schneit, kommt es nicht nur im Straßenverkehr zu Verzögerungen. Auch auf den Schienen muss geräumt werden. Dabei kommen in Kärnten spezielle Schienenfahrzeuge und andere technische Mittel zum Einsatz. Warum es dennoch zu Verspätungen kommen kann? Die ÖBB klären auf.
Die Vorbereitungen auf den Schnee laufen bei den ÖBB auch in Kärnten. So wurde das Zugsystem entlang der Strecke zwischen Klagenfurt und Graz von den Mitarbeitern für Räumungsfahrzeuge nochmals getestet. „Die Strecke ist sehr modern und das Training soll im Einsatzfall für eine rasche und sichere Schneeräumung sorgen“, so Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Doch nicht immer können die ÖBB diese garantieren.
Alpine Strecken und Weichen
„Schwerer Schnee und Eis machen uns zu schaffen und können zu Fahrplanänderungen führen“, so Zernatto-Peschel. Ein Problem im Winter ist das Zufrieren von Weichen. Mittlerweile sind 80 Prozent davon elektrisch beheizt. Besondere Vorsicht ist entlang Strecken durch alpines Gelände geboten. Ein Beispiel in Kärnten ist die Tauernbahn.
„Wir halten solche Verbindungen mit Schneepflügen, Schneeschleudern, Wetterstationen und dem Lawinenwarndienst frei“. Auch Sensoren in der Schneedecke geben Auskunft, ob es zu Hangrutschungen kommen kann. „Wenn das der Fall ist, müssen wir die Strecke sperren. Denn Sicherheit geht vor.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.