Die Vorbereitungen auf den Schnee laufen bei den ÖBB auch in Kärnten. So wurde das Zugsystem entlang der Strecke zwischen Klagenfurt und Graz von den Mitarbeitern für Räumungsfahrzeuge nochmals getestet. „Die Strecke ist sehr modern und das Training soll im Einsatzfall für eine rasche und sichere Schneeräumung sorgen“, so Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Doch nicht immer können die ÖBB diese garantieren.