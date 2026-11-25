Ein Italientief bringt die erste nennenswerte und nachhaltige Portion Neuschnee nach Tirol, es schneit am Donnerstag bis ins Inntal herunter. Zum Wochenende hin wird es dann wieder sonniger.
Der Winter macht nun Ernst in Tirol: Am Donnerstag wird es in ganz Tirol weiß. „Die meisten Niederschläge fallen in Osttirol und am Alpenhauptkamm von den Ötztaler Alpen über den Brenner bis ins Zillertal“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. In Osttirol gehen sich bis zu 40 Zentimeter in hohen Tallagen aus, am Alpenhauptkamm schneit es – beginnend nach Mitternacht – 15 Zentimeter in den Tälern.
Die meisten Niederschläge fallen in Osttirol und am Alpenhauptkamm von den Ötztaler Alpen über den Brenner bis ins Zillertal.
Nikolas Zimmermann, Meteorologe Wetterdienst UBIMET
Bild: UBIMET
Sogar in Innsbruck wird es weiß
Im Inntal wird es im Laufe des Tages weiß, sogar in Innsbruck sind laut dem Meteorologen knapp 15 Zentimeter Schnee möglich, im Unterinntal zehn Zentimeter. Dafür bekommt das Außerfern weniger ab – dort dürften es maximal fünf Zentimeter Neuschnee sein.
Sonne am Wochenende
Auf leichte Minusgrade am Morgen folgen Temperaturen um den bzw. knapp über dem Gefrierpunkt. Am Freitag ist das Spektakel bereits vorbei, zum Wochenende hin wird es wieder sonniger.
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