Der Winter macht nun Ernst in Tirol: Am Donnerstag wird es in ganz Tirol weiß. „Die meisten Niederschläge fallen in Osttirol und am Alpenhauptkamm von den Ötztaler Alpen über den Brenner bis ins Zillertal“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. In Osttirol gehen sich bis zu 40 Zentimeter in hohen Tallagen aus, am Alpenhauptkamm schneit es – beginnend nach Mitternacht – 15 Zentimeter in den Tälern.