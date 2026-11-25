Spielt er am Donnerstag oder spielt er nicht – das Rätsel um Carlos Alcaraz beschäftigt alle, nur den nicht, den es am meisten betrifft. „Ob ich gegen ihn spiele oder Rafael Jodar kümmert mich nicht“, meint Jurij Rodionov. Der das einzige Duell mit Spaniens Superstar gewann. Freilich liegt das 6:4, 6:4 auf Mallorca sieben Jahre zurück.